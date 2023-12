Naton virkamies: Ukraina tappaa puolen vuoden välein 40 prosenttia Venäjän värväämistä sotilaista

– Tämä on kulutussotaa. Venäjä haluaa meidän ajattelevan, että he kestävät pidempään ja tuottavat enemmän (kuin Ukraina tai sen tukijat).

Viro on ollut alusta asti voimakkaasti Ukrainan tukena. Salmin mielestä sodan lopputulos on matemaattinen asia.

– Loput 90 000 Venäjä käyttää kuukausittain vain biomassana. He ovat tykinruokaa, käytetään kerran ja heitetään pois, Salm kuvailee Newsweekille.

Lännen tuki on hiipunut viimeaikoina. Yhdysvallat on ollut yksi Ukrainan kiistattomasti merkittävimpiä tukijoita, mutta viimeaikoina osa republikaaneista on vaatinut, että Ukrainan tukemisen sijasta varoja olisi suunnattava Yhdysvaltojen oman rajaturvallisuuden parantamiseen.