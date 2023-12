Republikaaneilla on mielessään vain oma raja, mutta Biden varoitti: Jos Ukrainan annettaisiin hävitä, rohkaisisi se Putinia

– (Putin) on laittanut panoksensa siihen uskoon, että Yhdysvallat pettäisi Ukrainan odotukset. Meidän on ehdottomasti, aivan ehdottomasti todistettava, että hän on väärässä, Biden sanoi presidenttien yhteisessä tiedotustilaisuudessa Valkoisessa talossa.