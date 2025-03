Naton yhtenäisyys koetuksella – Rutte tapaa Trumpin Valkoisessa talossa

Mark Rutten mukaan Donald Trump on sitoutunut Natoon.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte vierailee tänään Yhdysvalloissa. Rutte tapaa Valkoisessa talossa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin.

Naton mukaan Rutte tapaa Yhdysvaltain-vierailunsa aikana myös Trumpin hallinnon jäseniä sekä kongressiedustajia.

Tapaaminen osuu herkkään aikaan, sillä Yhdysvallat on ehdottanut Venäjälle 30 päivän aselepoa Ukrainaan. Valkoinen talo on kertonut Yhdysvaltain neuvottelijoiden matkustavan Venäjälle keskustelemaan ehdotuksesta.

Myös Naton yhtenäisyys on ollut koetuksella. Trumpin tempoileva politiikka Venäjän ja Ukrainan suhteen hänen toisen kautensa alkuviikkoina on herättänyt pelkoja siitä, että Yhdysvallat ei enää ole Euroopalle luotettava kumppani. Euroopan maat ovatkin pitäneet sarjan hätäkokouksia ja luvanneet tuntuvia lisäsatsauksia puolustukseen vähentääkseen riippuvuuttaan Yhdysvalloista turvallisuutensa suhteen.

Rutte on sanonut luottavansa siihen, että Trump on sitoutunut Natoon.

– Transatlanttinen suhde ja transatlanttinen kumppanuus on liittokuntamme peruskivi. Presidentti Trump on tehnyt selväksi Yhdysvaltain ja hänen henkilökohtaisen sitoutumisensa Natoon, ja hän on myös tehnyt selväksi odotuksen, että meidän Euroopassa on tehtävä enemmän puolustuspanostuksien saralla, Rutte sanoi viime viikolla tapaamisessaan Puolan presidentin Andrzej Dudan kanssa.