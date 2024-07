Kirjeenvaihtajan kommentti: Naton huippukokous sai varjon päälleen USA:sta

Huhtikuussa 75 vuotta täyttäneen Pohjois-Atlantin liiton eli Naton tiistaina alkava huippukokous on odotettu spektaakkeli. 32 liittolaismaan johtajat kerääntyvät paikkaan, jossa kaiken perustana oleva Pohjois-Atlantin sopimus allekirjoitettiin.

Huippukokouksessaan puolustusliitto haluaa viestiä yhtenäisyydestä, puolustuskykynsä vahvistamisesta ja tuen jatkumisesta Ukrainalle. Päätöksiä on valmisteltu pitkään ja kokouksen loppuasiakirjaa luonnosteltu neuvotteluissa kirjain kirjaimelta.

Kolmiosainen Ukraina-paketti

Jo aiemmin on vahvistettu, että Nato ottaa enemmän koordinaatiovastuuta jäsenmaiden antamassa aseavussa ja ukrainalaissotilaiden kouluttamisessa.

Toinen osa on aseavun rahoitus. Pääsihteeri Jens Stoltenberg ehdotti 100 miljardin euron monivuotista rahoitusta, mutta se ei jäsenmaiden keskuudessa kerännyt riittävästi kannatusta.

Mediatietojen mukaan Nato-maiden johtajat sopivat, että aseapu pidetään ensi vuonna vähintään nykyisellä tasolla, joka on noin 40 miljardia euroa vuodessa. Samalla pyritään entistä tasaisempaan taakanjakoon.

Jäsenyyslupauksen sanamuotoa hiotaan

Ukraina-paketin kolmas osa on vaikein. Se on lupaus tulevasta jäsenyydestä.

On epävarmaa, voidaanko Washingtonissa luvata Ukrainalle jotain enemmän kuin Vilnassa vuosi sitten.

Vilnassa todettiin, että "Ukrainan tulevaisuus on Natossa". Naton linja on, että Ukraina liittyy jonain päivänä, mutta se ei ole mahdollista niin kauan kuin maa on sodassa.