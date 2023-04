Suomen paikka Naton johto- ja komentorakenteessa vielä auki – täytettävänä noin sata paikkaa

– On tiedossa, että Naton nykyinen komento- ja johtamisjärjestelmä ei ole suunniteltu johtamaan toimintaa Suomen tai Suomen ja Ruotsin alueella, Kuusela sanoi puolustushallinnon mediatilaisuudessa torstaina.

Kuuselan mukaan Suomen lähtökohtana on, että komento- ja johtamisrakenteen osalta täytyy edetä "sotilaallinen käytännöllisyys edellä".

– Kohtuullisen varmasti voi sanoa, että tämä on muodostettavan uuden hallituksen (päätettävä) asia, Kuusela lisää.

Suomen Nato-profiili muodostuu, kun kantoja otetaan

Puolustushallinnon edustajat korostavat, että monet Nato-jäsenyyden mukanaan tuomat muutokset ovat vähittäisiä ja toteutuvat mahdollisesti vasta vuosien kuluessa, kuten puolustusliitossa on tapana ollut.

Yksi hyvä esimerkki hitaasti toteutuvasta muutoksesta ovat suomalaisille upseereille ja aliupseereille Naton komentorakenteessa varatut tehtävät, joita on Suomelle kansantalouteen suhteutettuna varattu noin sata. Puolustusvoimien Nato-yhteensovittamisen projektipäällikön eversti Pasi Hirvosen mukaan Natossa on määritelty, että uuden jäsenmaan pitäisi täyttää 30 prosenttia paikoista kolmen vuoden ja 90 prosenttia kuuden vuoden kuluessa jäsenyyden alkamisesta.

– Sitä henkilöstöä, jota me Natoon tulevaisuudessa lähetämme, ei ole heti saatavissa, vaan se on noin parinkymmenen vuoden koulutuksen ja työssä oppimisen tulos, Hirvonen kuvailee.

Upseeriliitto ja työnantaja eri linjoilla Nato-palvelusehdoista

Hirvonen ei jaa Upseeriliiton näkemystä. Hänen mukaansa kansainvälisissä tehtävissä on jo nyt kymmeniä upseereita ja aliupseereita.

– Kaikilla heillä on katto pään päällä ja palkka tulee, ja jos perhe on mukana, niin perheenkin toimeentulo on turvattu. Eli se kuva, että palvelussuhteen ehdot olisivat sopimatta, ei kyllä ole ihan oikea, Hirvonen vastaisi.