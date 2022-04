Nato-päätöksen kanssa kipuileva Ruotsi katsoo Suomen suuntaan – "Suomi-kiltti, auta meidät Natoon"

Svenska Dagbladet puolestaan uutisoi keskiviikkona lähteisiinsä nojaten, että Ruotsi olisi jo päättänyt hakea Natoon. Tietoa ei vahvistettu, mutta selvää on, että Ruotsin Nato-kannassa on tapahtumassa muutos.

”Suomi on aikuisten Ruotsi”

Esillä myös erilaisina pidetyt keskustelukulttuurit

Vaikka ruotsalaislehtien pääsävy on ollut Suomelle myönteinen, on maan lehdissä esitetty myös kriittistä pohdintaa.

Teirin mukaan yksi mahdollinen selitys on, että moni kokee ajan Natoon hakemiselle voivan ehtyä nopeasti, joten keskustelun käyminen on nyt liian myöhäistä. Toinen selitys taas on, että moni kokee, että Natosta on keskusteltu Suomessa jo kaksikymmentä vuotta, joten kaikki argumentit on jo kuultu.