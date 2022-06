Nato-maiden mittava sotaharjoitus saatu päätökseen Ruotsissa – mukana myös 150 suomalaissotilasta

Suomesta harjoituksiin osallistui 150 sotilasta, kuten myös isäntämaa Ruotsista. Suomalaissotilaat olivat palveluskauttaan päättäviä asevelvollisia, eli heille tapahtuma oli käytännössä loppusota, jonka jälkeen he kotiutuvat.

– Meillä molemmilla on tietysti kansalliset tehtävät, mutta yhteistoimintaa harjoitetaan monella eri tasolla. On näitä isompia harjoituksia ja sen lisäksi on myöskin pienempää toimintaa.