Videot paljastavat: Näin harjoittelee Suomen eliittisotilasjoukko

– Suorituskykymme on heti käytettävissä niihin toimintoihin, joihin meitä käsketään, selittää helikopteripataljoonan komentaja, everstiluutnantti Jaakko Kauppinen.

Jääkärirykmentin verkkosivujen mukaan Utin jääkärirykmenttiin on keskitetty Puolustusvoimien erikoisjoukkotoiminta, helikopteritoiminta sekä niitä tukevat toiminnat.

– Laskuvarjojääkärikoulutuksessa miehiä ja naisia koetteleva ydin on pysynyt aika lailla sellaisenaan. Koulutus on varmasti monipuolistunut, on tullut toimintaa rakennetulla alueella maastotoiminnan lisäksi sekä toimintaa lisätty viranomaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa, jääkärirykmentin komentaja Jussi Kosonen sanoo.