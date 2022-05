Nato-jäsenyys toi Varsovan liiton maille merkittävän taloushyödyn – Suomelta samanlainen kiitotie puuttuu

Hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvän Venäjän naapurimaana Suomeen on eri arvioiden mukaan kohdistunut epävarmuuksia.

Esimerkiksi Elinkeinoelämän Keskusliitto EK pääekonomisti Penna Urrila on sanonut, että on seurattava, asettuuko Suomi uuteen valoon sijoittajien silmissä. Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on esittänyt huolensa asiasta.