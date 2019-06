Nato-asiantuntija HBL:lle: Ei ole varmaa, hyväksyisikö Trump Suomen jäsenhakemuksen

– Olen miettinyt samaa. Montenegro on pieni maa, jonka asukkaat ovat erittäin vahvoja. He ovat erittäin vahva kansa. He ovat hyvin aggressiivinen kansa, he voivat käydä aggressiivisiksi, ja onneksi olkoon, siinä meillä on sitten kolmas maailmansota. Mutta niin tämä on rakennettu, Trump vastasi tuolloin.