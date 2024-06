Natalia Salmelan firman liikevaihto kohosi yli miljoonaan: "Olen aina ajatellut, ettei se ole mahdollista"

Salmela jakoi Instagram-tililleen videon, johon on liittänyt kuvakaappauksen firmansa tilinpäätöksestä ajalta 1.4.2023–31.3.2024. Liikevaihtona näkyy 1 222 714, 96 euroa.

– Oon sanonut vuosikausia, että jos minulla olisi paku, niin olisin miljonääri. Nyt minulla on pakettiauto, ja arvatkaa, mikä olen? Salmela sanoo videolla.

– 13 vuotta grindausta takana ja heti, kun minulla on paku, niin liikevaihto meni ekaa kertaa yli millin. Ei voi olla sattumaa! hän jatkaa.

– Suomessa on yhden käden sormilla laskettava määrä influenssereita, jotka ovat saaneet omalle firmalleen yli miljoonan liikevaihdon. Se on ollut sellainen kaukainen haave itselleni, ja olen aina ajatellut, ettei se ole mahdollista. Mutta se on näköjään, hän sanoo tarinapostauksessaan.