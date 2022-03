Ilona Siekkinen kertoo, mitä 1,1 miljoonan euron liikevaihtoon vaaditaan: "Se on ihan hullu juttu"

Fitnessvalmentaja Ilona Siekkinen, 25, on kasvattanut vuosien saatossa verkkovalmentamisesta sekä sosiaalisen median sisällöstä itselleen miljoonabisneksen. Vuonna 2020 Siekkisen yrityksen liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa. Siekkinen kertoo MTV Uutisten haastattelussa, kuinka tämä kaikki on saavutettu.

– Se on ihan hullu juttu. Täytyy muistaa, että olen aloittanut sosiaalisen median tekemisen jo vuonna 2013. Pohjaa on luotu vuosikausia eli sitä kiinnostavuutta ja sisältöä. Olen kisannut bikinifitneksessä mikä on kiinnostanut ihan älyttömästi, koska aloitin sen niin nuorena, Siekkinen muistelee.