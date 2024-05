Nasa uskaltaa laittaa astronauttinsa Boeingin avaruusalukseen, vaikka yhtiön lentokoneissakin on kompuroitu pahasti

Kaksikko oleskelee avaruusasemalla viikon verran, jonka jälkeen he palaavat aluksella Maahan ja laskeutuvat laskuvarjojen avulla Yhdysvaltain lounaisosiin.

Boeingin turvallisuus on kuitenkin ollut tapetilla viime aikoina, kun sen valmistamissa lentokoneissa on havaittu vakavia turvallisuuspuutteita. Nasa kuitenkin luottaa vakaasti Boeingin avaruusaluksen turvallisuuteen.

– Tämä avaruusalus on valmis laukaisuun. Nasan näkökulmasta voin todeta, että emme laukaise alusta ennen kuin se on siihen valmis, Nasan johtaja Bill Nelson on todennut toimittajille.