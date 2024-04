James Webb -teleskooppi käänsi superkatseensa kaikkien aikojen räjähdykseen: Seurauksena yllätys

Lempinimen BOAT (Brightest Of All Time) saaneen purkauksen uskotaan olevan suurin gammaräjähdys, mitä ihmiskunta on koskaan todistanut. Se oli kymmenen kertaa voimakkaampi, kuin tähän asti havaitut muut kosmiset räjähdykset, kertoo LiveScience-sivusto.