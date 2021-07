Harvinainen löytö: Kaksi tähteä kietoutunut tuhoisaan kuolemantanssiin aivan kosmisessa naapurustossamme

HD265435 -kaksoistähden toinen osapuoli on valkoinen kääpiötähti, joka kaappaa materiaalia itseensä läheisestä kumppanitähdestään. Valkoinen kääpiö on muodostunut tähden luhistuttua ja se on erittäin tiivis. Massaltaan se on oman Aurinkomme luokkaa. Valkoinen kääpiö kiertää kumppaninsa ympäri erittäin läheltä, kerran sadassa minuutissa.