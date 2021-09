Nasa aikoo lähettää Lucy-luotaimen tutkimaan Jupiterin mystisiä troijalaisasteroideja

Luotain on saanut nimensä vuonna 1974 Etiopiasta löytyneeltä esihistorialliselta ihmisapinan fossiililta, joka puolestaan sai nimensä Beatlesin Lucy in the Sky with Diamonds -kappaleesta. Lucy-fossiili auttoi tutkijoita ymmärtämään ihmislajin kehitystä.Lucyn tehtävänä on tutkia taivaankappaleita, jotka kiertävät aurinkoa Jupiterin kanssa samalla kiertoradalla kahtena parvena.