Närpiön kiskontavyyhti paisuu: Kymmeniä uhreja, huomattava summa rahaa takavarikoitu

Tapauksessa on kyse epäilystä, jonka mukaan paikkakunnalla tapahtuisi ulkomaisen työvoiman kiskontaa tai siihen kytkeytyvää rikollisuutta. Epäilyjen mukaan kymmenet vietnamilaiset ovat joutuneen kiskonnan uhreiksi.

Epäiltyjä on useita ja kiskonta liittyisi poliisin epäilyjen mukaan esimerkiksi työskentelyyn paikallisilla kasvihuoneilla, joista Närpiö on tunnettu.

Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi silloin närpiöläisen yrittäjäpariskunnan rikoksesta epäiltynä. Toinen heistä on yhä tutkintavankeudessa, toinen vapautettiin viime viikon loppupuolella.

Poliisi on tehnyt tapaukseen liittyen myös kotietsintöjä, joilla on löytynyt huomattava summa rahaa ja myös muuta omaisuutta on haettu takavarikkoon.