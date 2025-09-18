Manchester Cityn ja Napolin välinen huippukamppailu sai merkittävän käänteen, kun Giovanni Di Lorenzo sai punaisen kortin.
Ulosajoon johtanut tilanne nähtiin pelin 21. peliminuutilla, kun Manchester Cityn tähtihyökkääjä oli karata Napolin puolustukselta.
Di Lorenzo yritti riistää palloa Haalandilta liukutaklauksella, mutta osui norjalaista jaloille.
Tilanne tarkistettiin VAR-kopista, minkä jälkeen ottelun päätuomari Felix Zwayer kaivoi takataskustaan punaisen kortin.
Katso tilanne pääkuvan videolta.
Hetkeä myöhemmin ensimmäistä kertaa uuden seuransa riveissä Manchesteriin palannut Kevin De Bruyne otettiin vaihtoon, joten belgialaistähden odotetusta paluusta tuli lopulta iso pannukakku.