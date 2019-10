Näpäytys presidentti Macronille – Euroopan parlamentti torjui Ranskan komissaariehdokas Sylvie Goulardin valinnan

Euroopan parlamentin nikottelu on suora näpäytys Ranskan presidentille Emmanuel Macronille , jonka luottonaisena Goulard tunnetaan.

Skandaalissa on kyse Euroopan parlamentin avustajapalkkion maksamisesta henkilölle, joka oli töissä kotimaassa. Sääntöjen mukaan tämä on kiellettyä, ja Goulard on maksanut 45 000 euroa takaisin Euroopan parlamentille.