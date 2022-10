Naomi Wattsille sanottiin hänen uransa olevan ohi neljäkymppisenä: "Tuntuu epäreilulta pelikentältä"

– Yhteiskuntana katsomme miehiä heidän ikääntyessään ja ajattelemme, että he tulevat houkuttelevammiksi. Heistä tulee viisaampia, voimakkaampia ja haluttavampia, eikä kukaan mies puhu toiselle miehelle todella siitä, kuinka he haluaisivat näyttää paremmilta. He saattavat puhua vaivoistaan, mutta todellista painetta ei ole. Se tuntuu vain epäreilulta pelikentältä, ja toivon, ettei koko keskustelua olisi ollenkaan, Watts kertoi.