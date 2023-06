Näyttelijä Naomi Watts meni naimisiin!

Näyttelijäpariskunta Naomi Watts , 54, ja Billy Crudup , 54, meni naimisiin. Watts jakoi 10. kesäkuuta Instagramiin kuvan vastavihitystä parista oletettavasti Manhattanin oikeustalon portailla. Wattsilla on päällään valkoinen, pitkä mekko ja kädessään vaalea kukkakimppu.

Julkaisu tuli päivä sen jälkeen, kun Page Six -lehti bongasi heidät hääasuissaan Manhattanilla, New Yorkissa.

Watts ja Crudup ovat olleet yhdessä vuodesta 2017, jolloin he tekivät yhdessä Netflix-sarjan Gypsy. He julkistivat suhteensa kuitenkin vasta melkein viisi vuotta myöhemmin, kun he tekivät yhteisesiintymisen Screen Actors Guild Awards -gaalassa helmikuussa 2022.