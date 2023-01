Criminal Minds -tähti odottaa ensimmäistä lastaan tyttöystävänsä kanssa – uuden tulokkaan syntymäpäivällä erityinen merkitys

Criminal Minds -sarjasta tunnettu näyttelijä Shemar Moore, 52, odottaa esikoistaan tyttöystävänsä Jesiree Dizonin, 39, kanssa. Moore kertoi asiasta videolla Instagramissa 9. tammikuuta.

Uusi tulokas on tyttö, ja hänet on jo nimetty Frankieksi. Hänen on määrä syntyä 8. helmikuuta.

– Tänään on se päivä. Vatsassasi on perhosia. Tänään on erityinen päivä. Tämä on legendaarinen päivä. Tänään Shemar Moore saa tietää, tuleeko hän olemaan isä pienelle tytölle vai pojalle, Moore kertoi videolla.

Voit katsoa videon klikkaamalla nuolta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Moore muisteli julkaisussa myös edesmennyttä äitiään.

– Äiti hymyilee taivaasta. Ihmeitä tapahtuu. Tästä tulee paras vaiheeni elämässä, Moore kirjoitti julkaisun yhteyteen.

Video on kuvattu Mooren ja Dizonin juhlissa, jossa he paljastivat tulevan lapsensa sukupuolen. Videolla näkyy, kun iso helikopteri lentää ihmisten yli ja suihkuttaa vaaleanpunaista ilmaan paljastaen, että uusi tulokas on tyttö.

Dizon kertoi videolla olevansa innoissaan, mutta levoton odottaessaan saako hän tytön vai pojan.

– Rehellisesti sanottuna haluan vain että, hän on terve ja onnellinen, ja kuten Moore sanoo, että hänellä on 10 sormea ja 10 varvasta. Olen vain niin innoissani tästä osasta yhteistä elämäämme, ja se tulee olemaan uskomatonta, Dizon kertoi.

Moore paljasti 26. tammikuuta esitettävässä The Jennifer Hudson Show -haastattelussa, että lapsen laskettu aika 8. helmikuuta vuonna 2023 on pariskunnalle erityisen tärkeä päivä. Tuona päivänä tulee kuluneeksi kolme vuotta Mooren äidin kuolemasta.

Alla olevassa kuvassa Shemar Moore on edesmenneen äitinsä Marilyn Joan Wilson Mooren kanssa.

Moore kertoi haastattelussa olevansa varsin innoissaan isäksi tulemisesta.

– Olin hetken huolissani siitä, että ehkä se laiva oli jo seilannut, mutta jumala oli selkäni takana ja asiat järjestyivät. Elämäni on melko mahtavaa, mutta tiedän, että kun Jumala kerran kutsuu nimeäni ja saan tämän kokemuksen, niin voin mennä taivaaseen kokonaisena, Moore kertoi.

Dizonilla on entuudestaan jo yksi tytär ja poika.