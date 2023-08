Carlos Santana pyytää anteeksi transvastaisia kommenttejaan: "Planeettamme on vapaan tahdon paikka"

– Kun jumala loi sinut ja minut, ennen kuin tulimme ulos kohdusta, tiedät, kuka olet ja mikä olet. Myöhemmin, kun kasvat aikuiseksi ja näet asioita ja alat uskoa, että voisit olla jotain, joka kuulostaa hyvältä, mutta tiedät, että se ei ole oikein, koska nainen on nainen ja mies on mies. Se siitä, Santana sanoo videolla.

Santana lisäsi vielä, että mitä ikinä kukin kaapissaan tekee, se on jokaisen oma asia, ja hän hyväksyy sen. Hän mainitsi myös koomikko Dave Chapellen , jonka kanssa kertoi olevansa samaa mieltä. Chapellea on kritisoitu viime vuosina transvastaisista kommenteista stand up -esityksissään.

– Planeettamme on vapaan tahdon paikka ja meille kaikille on annettu tämä lahja. Aion nyt mennä kohti tavoitetta olla onnellinen ja pitää hauskaa ja kehottaa kaikkia uskomaan, mihin haluaa uskoa ja seurata sydämiään ilman pelkoa. Vaatii rohkeutta kasvaa ja loistaa sellaisena kuin on ja olla aito, oikea ja autenttinen. Me kasvamme ja opimme loistamaan rakkaudesta ja kehuista. Viettäkää mahtavaa eloa. Rauhaa, Santana päätti kirjoituksensa.