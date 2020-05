Nämä virheet aiheuttivat koronapainajaisen merellä – parin häämatka luksusristeilijällä päättyi tragediaan

Hääonnen matka vaihtui painajaiseen

– On erittäin raskasta edes puhua siitä, mutta haluan tehdä niin mieheni kunniaksi. Ne päivät sisällä hytissä olivat kuin sotaa monille meistä. En ikinä uskonut voivani olla niin surullinen ja yksinäinen, nainen kertoo japanilaisdokumentissa.

Virus levisi salakavalasti

Luksusristeilijä Diamond Princessilla on yhtiön nettisivujen mukaan yli 3000 hyttiä, teatteri, iso kylpyläosasto, yökerho, kasino, taidegalleria ja ravintoloita. Suurin osa kohtalokkaalla koronamatkalla olleista oli 50-vuotiaita tai vanhempia ihmisiä. Noin puolet matkustajista oli japanilaisia.

Matkustajille ei kerrottu tartunnasta

– Minulla ei ollut siinä vaiheessa aavistustakaan, mikä edes on koronavirus.

Tapahtumat pidettiin ennallaan

Juhlasali oli edelleen täynnä ihmisiä ja asiakkaille tarjottiin ruokaa ja viihdettä. Siitähän he maksoivat.

Virus levisi rajusti parina päivänä

NHK:n dokumentissa on selvitetty tarkasti sitä, miten virus levisi todennäköisesti kaikista rajuiten aluksella 2.–4. helmikuuta. Juuri niinä päivinä, kun ensimmäisestä tartunnasta jo tiedettiin henkilökunnan keskuudessa, mutta mitään toimintoja ei ryhdytty rajoittamaan eikä matkustajille edes kerrottu asiasta.

Lääkäreiden mukaan ihmisten oireista on pystytty päättelemään, että noina helmikuun päivinä tartuntoja tapahtui eniten.

Laivalla on suuri buffet-ravintola, johon mahtuu kerrallaan 500 ihmistä. Ravintola oli suosittu aamusta iltaan. Dokumentissa esitetään kuvia 4. päivältä helmikuuta, jolloin ravintolassa oli kova tungos.

Tutkijat simultoivat tilannetta ravintolassa jälkikäteen ja he pystyivät osoittamaan, että virus leviää ravintolassa todella laajalle.

Tartuntoja joka puolella laivaa

Diamond Princess-risteilijän kohtalokkaalla koronamatkalla oli yhteensä 3711 ihmistä. Lopulta 712 heistä sai koronavirustartunnan. Se on 19 prosenttia laivalla olleista.

– Virus levisi esimerkiksi yhteisten astioiden tai esineiden, kuten kaiteiden kautta. Ihmiset kokoontuivat johonkin ja saivat tartunnan. Sen jälkeen he palasivat huoneisiinsa, japanilaisprofessori Kaku Mitso kertoo dokumentissa.

Tartuntojen suuri määrä yllätti

Monen tila romahti äkisti

Hämmennys oli valtava

Sairaaloista loppuivat paikat

Miehen kuume nousi korkeaksi

Vaikea laittaa ihmisiä järjestykseen

Laivalla työskennelleet lääkärit tajusivat, että he eivät pystyisi pelastamaan kaikkien henkiä.

He laittoivat ihmiset kategorioihin. Ykköskategoriaan kuuluivat kiireisimmät tapaukset, kolmoseen ne, joilla oli vain lieviä oireita.

Toisaalta ongelmana oli, että jos tartunnan saaneet pidettäisiin laivassa, he tartuttaisivat lisää ihmisiä. Terveysviranomaisilla olikin äärimmäisen vaikea tehtävä laittaa ihmisiä järjestykseen.

Kirpaisevat jäähyväiset

– He mittasivat mieheni verenpaineen ja heidän ilmeensä muuttuivat heti. Tiesin, ettei tilanne ollut hyvä. Mieheni tilanne oli erittäin vakava, mutta en silti uskonut, etteikö hän palaisi kotiin vielä, Yoko kertoo.

Tilanteeseen ei reagoitu riittävällä vakavuudella

Henkilökunnan keskuudessa tartunnat lähtivät nousuun vasta päiviä tämän jälkeen. He kun joutuivat yhä liikkumaan laivassa, työskentelemään ja viemään ruokaa matkustajille.

Osa uhkasi itsemurhalla

Osalla matkustajista oli jo ennestään sydänvaivoja tai diabetesta. He kokivat äärimmäistä stressiä. Tällaisessa tilassa ihmiset voivat joutua jopa hengenvaaraan.

– Jotkut olivat hyvin huolestuneita terveydestään, osa oli masentuneita. Saimme soittoja matkustajilta, jotka kertoivat, että he haluavat hypätä parvekkeen reunan yli mereen ja kuolla, terveysministeriön johtaja Shobayashi Tokuaki sanoi dokumentissa.

Kuukauden taistelu laivalla

Lopulta 1. maaliskuuta koronapainajainen laivassa päättyi. Silloin loputkin laivassa olleet pääsivät ulos. He olivat olleet aluksella yli kuukauden. Suurin osa matkustajista oli päästetty ulos jo joitakin päiviä aiemmin.

Japanin viranomaisia on moitittu siitä, miten Diamond Princessin koronaepidemiaa hoidettiin.

Osa tutkijoista on pohtinut, että Japani saattoi tehdä virheen laittaessaan laivamatkustajat karanteeniin alukselle, uutisoi uutistoimisto AP .

Laivalta opittiin, että nopeus on todella tärkeää koronaviruksen torjunnassa. Virus leviää erittäin nopeasti ilman, että sitä huomataan. Sen takia tartunnoista on kerrottava pian ja tietoa on myös jaettava altistuneille.