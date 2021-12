Nämä tiukennetut säädökset astuvat voimaan eläinten tuonnissa vuoden alusta

Vaatimukset siis koskevat myös esimerkiksi lemmikiksi toisesta EU-maasta tuotavaa koiranpentua. Eläimen passin täytyy täsmätä sirutunnisteeseen ja sisältää merkinnät viranomaistoimin vastustettavista eläintaudeista, kuten rabieksesta ja ekinokokkoosista. Jos eläin vaihtaa omistajaa, täytyy näiden lisäksi tuojalla olla eläimestä TRACES-terveystodistus, jonka lähtömaan eläinlääkäri on laatinut kaksi vuorokautta ennen tuontia.

Esimerkiksi rabies on myös ihmiselle vaarallinen tauti, joka johtaa oireisena käytännössä aina kuolemaan. Eläinten tuontivaatimusten tavoitteena on suojella sekä eläimiä että ihmisiä vakavien tautien leviämiseltä ja varmistaa, että eläimet on kasvatettu ja hoidettu asianmukaisesti ennen tuontia.