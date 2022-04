Nämä rikkeet kilisyttävät ParkkiPaten kassakirstua – yksi pysäköintimoka on yleisyydessään ylitse muiden

– Poikkeusaika on opettanut suomalaisille monenlaista, vaan ei pysäköintiehtojen noudattamista, Parkkipaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta toteaa tiedotteessa.

Yleisin syy maksun määrämiseen on ParkkiPaten tilastojen mukaan pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen alueella, jossa pysäköinti edellyttää kiekon käyttämistä. Useampi kuin joka neljäs pysäköinvirhemaksu määrättiin tästä syystä.

– Kiekon käyttäminen on pieni asia, jolla on iso merkitys. Sen ansiosta kiireisilläkin alueilla on mahdollista pysäköidä ilmaiseksi. Aikarajojen avulla kiinteistön omistaja varmistaa, että pysäköintitilaa riittää kiinteistössä oikeasti asioiville ihmisille. Jos samoilla paikoilla pidetään autoja vuorokauden ympäri, alueella asioiville ei riitä paikkoja, Metsäranta sanoo.