Nämä ovat Suomen harmaimmat paikkakunnat

Foreca selvitti Hartwallin toimeksiannosta , millä Suomen paikkakunnilla on pilvisintä ja sateisinta 11. marraskuuta. Panimoyhtiö on lanseerannut sen "vuoden harmaimmaksi päiväksi".

Ja ykkönen on…!

– Marraskuussa haihdunta on Pohjois-Suomessa auringonvalon puutteen takia hyvin vähäistä, joten merestä lähtöisin oleva kosteus tiivistyy herkästi pilviksi ja sumuiksi juuri Kemin ja Tornion suunnalla tuoden alueelle runsaasti harmautta, Mäntykannas selvittää Forecan sivuilla.

Etelä-Suomen "harmaapilkkuna" Salo

Lounais-Suomessa sijaitsevan Salon harmauden takana on Mäntykannaksen mukaan etenkin suuri sademäärä.

Salon keskimääräinen sademäärä on marraskuussa 85 millimetriä, joka on vertailun suurin yksittäinen sademäärä.

Myös Loviisan, Lohjan ja Porvoon sijoitusta harmausvertailussa paransivat marraskuun sateet: mitä lähempänä Suomenlahden rannikkoa ollaan, sitä suurempi on marraskuun sadekertymä.

Helsinki on 37. harmain

Suomenlahden äärellä sijaitseva Helsinki oli vertailussa sijalla 37, vaikka valoisan ajan kesto ”vuoden harmaimpana päivänä” 11. marraskuuta on kärkikastia, 7 tuntia ja 52 minuuttia.

Helsinki on Mäntykannaksen mukaan tyypillisesti marraskuussa tuulinen kaupunki, mikä lisää haihduntaa, vähentää ilmassa vellovaa kosteutta ja joskus jopa repii pilvipeitettä auki.

Pilvisimmät paikkakunnat marraskuussa

– Meteorologisesti tälle tulokselle on melko simppeli selitys. Itäisessä Suomessa kaukana merialueista tuulee vähemmän kuin muualla maassa, Mäntykannas selvittää.

– Myrskytuulten vaikutukset eivät yleensä yllä maamme itäkolkkaan, ja mitä vähemmän talvikuukausina tuulee, sen pilvisempää sää keskimäärin on. Tämä johtuu siitä, että tuuli haihduttaa tehokkaasti kosteutta ja rikkoo pilvipeitettä, mutta jos tuulta ei ole, pilvet ja sumut pysyvät paremmin kasassa.

Kosteinta Iisalmessa...

– Tuuli toimii tässäkin tärkeänä tekijänä: ilmassa on talvisin usein enemmän kosteutta, jos ei tuule, koska esimerkiksi sumuja muodostuu silloin helpommin. Tuuli rikkoo tehokkaasti sumun rakenteen.

... ja sateisinta Salossa

– Kun meri on vielä jäätön ja merivesi on ilmaa lämpimämpää, on tyypillistä, että tämä yhtälö voimistaa sateita merialueella ja rannikon tuntumassa. Tämän vuoksi syyskuukausina ja alkutalvesta sataa eniten meren läheisyydessä.