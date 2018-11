Nämä ovat merkkejä siitä, että luonto köyhtyy myös Suomessa – "Perinneympäristöjen lajisto on tukalassa tilassa"

Luonnon monimuotoisuus on huvennut huolestuttavan nopeasti. Kansainvälinen luontopaneeli IPBES on arvioinut, että luonnon monimuotoisuudesta menetetään 40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. WWF puolestaan kertoi äskettäin, että selkärankaisten eläinten määrä on vähentynyt keskimäärin 60 prosentilla 40 vuodessa.