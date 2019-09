Nämä kolme tahoa voivat olla öljymarkkinoita järisyttäneen iskun takana – USA:n todisteet eivät vakuuta suomalaiskapteenia

Iskujen tekijäksi ovat ilmoittautuneet Jemenin huthikapinalliset. Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo ja hallinnon viranhaltijat ovat syyttäneet teoista Irania. Maanantaina julkaistujen satelliittikuvien mukaan on puolestaan mahdollista, että hyökkäys tehtiin Irakista.

Hutheilla on motiivi, mutta entä kykyä?

Maanpuolustuskorkeakoulun kapteenin Antti Pihlajamaan mukaan Jemenin huthikapinallisilla on iskuun selkeä motiivi. He painostavat Saudi-Arabiaa lopettamaan Jemeniin vuosiakohdistuneet ilmaiskut. Jemenissä on käyty sisällissotaa vuodesta 2015 lähtien.