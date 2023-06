Nämä Berlusconin möläytykset jäivät elämään: "Jouduin sietämään suomalaista ruokaa"

Monissa naisskandaaleissa pyörinyt Italian pääministeri Silvio Berlusconi on noussut otsikoihin tasaisin väliajoin myös värikkäillä ja suorasukaisilla kommenteillaan. Muun muassa Suomi on saanut osansa Berlusconin sivalluksista useampaan otteeseen.

"Olin Suomessa. He näyttivät minulle yhden jutun, kaatumaisillaan olevan puukirkon. Meillä täällä on 40 000 historiallista kohdetta kaikkine aarteineen, 3 500 kirkkoa ja 2 500 arkeologista paikkaa. Tämä on Italia." (pilkkasi seuralaispalvelun naiselle äänitallenteella vuonna 2008)

Myös nämä möläytykset muistetaan

Suomi on joutunut pariin otteeseen miehen tulilinjalle, mutta osansa on saanut myös esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Barack Obama .

– Nämä tuomarit ovat tuplasti hulluja! Ensiksikin he ovat poliittisesti hulluja ja toiseksi he ovat hulluja muutenkin. He ovat lähteneet tälle alalle koska he ovat antropologisesti erilaisia kuin muu ihmisrotu.