Italian poikkeuksellinen ratkaisu Berlusconin kuoleman takia hämmentää kansalaisia – "Onko tämä vitsi?"

Maansuru poikkeuksellinen ratkaisu

Maansurun julistaminen sen sijaan on poliittinen päätös, joka on nostattanut sosiaalisessa mediassa kritiikkivyöryn. Italian median mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun maansuru julistetaan sellaisen entisen pääministerin kuoleman vuoksi, joka ei ole uransa aikana toiminut myös Italian presidenttinä.

Berlusconin Forza Italia -puolue on osa Italian veljien ja Legan muodostamaa, Giorgia Melonin johtamaa oikeistohallitusta. Myös parlamentin toiminta on keskeytetty keskiviikkoon asti.

Lehti muistuttaa tuomioista

– Maansurun oletusarvo on, että kansakunta yhdistyy sellaisen henkilön ympärille, joka on ollut kaikille symboli. Mutta mitään halausta ei tule. Ei minulta. Ja se, joka on päättänyt maansurusta tietää sen. Se on verho, jolla piilotetaan erilainen todellisuus, käyttäjä Variazioni Goldberg twiittasi.