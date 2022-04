Finnairin pohjoista Aasian-lentoreittiä pystyy operoimaan ainoastaan yksi satojen miljoonien lentokonemalli – tällainen se on

Airbus A350-900-mallisia lentokoneita Finnairilla on käytössään seitsemäntoista kappaletta, joista kymmentä käytetään pohjoisella lentoreitillä.

– A350 on Finnairin uusinta uutta laivastoa, kertoo Finnairin kapteeni Aleksi Kuosmanen.

Tällainen kone on kyseessä

A350-lentokoneet ovat huomattavasti kehittyneempiä kuin Airbusin aiempi lentokonemalli A330. Niitäkin Finnairilla on kahdeksan.

A350 on lähes 67 metriä pitkä, 17 metriä korkea ja sen siipiväli on noin 65 metriä. A350 on Suomen ilmailuhistorian suurin lentokonemalli.