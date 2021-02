Nämä asiat pistettiin merkille perhevapaauudistuksesta – yhtä asiaa ei ole huomioitu: "Se on vääränsuuntainen"

– Joustavuus on se suurin muutos, mikä siinä on, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki.

Keskeisintä Glantzin mukaan on se, että uudistus edistää tasa-arvoa ja hoivavastuun jakamista. Myös isiä kannustetaan perhevapaiden pitämiseen ja erilaiset perhemuodot tulevat huomioiduksi paremmin.

"Vaikutusta työllisyyteen ei ole huomioitu"

– Ei se vaikutus ole järin suuri, mutta se on kuitenkin vääränsuuntainen. Yleensä vaikutuslaskelmat tehdään niin, että työllisyysvaikutuksia ei lasketa mukaan, Kotamäki sanoo.

– Se on hallituksella ollut keskeisenä asiana, että tämä ei ole työllisyystoimi. Se miten isät lähtevät käyttämään vapaita, on merkittävin tekijä tässä. Sitä on myös ollut hyvin hankala arvioida tässä työn edetessä, Glantz sanoo.