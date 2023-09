Kommentti: Tähtihyökkääjän dominoivan SM-liigapaluun taustalla valtava painetila – pöytään on lyötävä vieläkin enemmän

Palveen hankinta oli Ilvekseltä jonkinmoinen riskiveto, sillä virtuoosimainen keskushyökkääjä nauttii puhdasverisen taiteilijan maineesta. Kolme edellistä kautta Ruotsissa pelannut Palve vaipui SHL:ssä itselleen ominaisesta valokeilasta, vaikka rikkoikin Brynäsissä kertaalleen 30 pisteen rajan.

Nyt penkin takana on tuttu päävalmentaja ja luistinten alla tutun SM-liigan (alkusyksystä aina takuuvarman huono) jää.

Kentällä Palve on näyttänyt heti potentiaalin, jonka hän on jo aiemmin Liigassa lunastanut. Ilveksen ylivoimaan eittämättä oman näkemyksenä tuonut taituri on jakanut lättyä takavuosilta tutulla patentilla, nyt Ilkka Heikkisen sijaan Arttu Pellille ja kumppaneille. Pisteitä ei vielä ylivoimalla ole kuin yksi, mutta tuloillaan on.

Erityisesti tasakentällisin tekeminen on ollut priimaa. Palve ei ole ollut askissa kertaakaan, kun vastustaja on tehnyt maalin. Saldoa on povitaskussa tässä vaiheessa +6.

Osa isompaa yhtälöä

Viime keväänä toisen kerran peräkkäin välierissä kompastunut Ilves on tehnyt merkittäviä peliliikkeitä lisätäkseen johtajuutta kopissa. Monivuotinen kapteeni Eemeli Suomi luopui C-kirjaimesta omasta aloitteestaan. Suomi haluaa keskittää energiansa omaan suoritukseensa, jonka voidaan tulkita heitelleen kapteenin roolissa kipuilun vuoksi. Uusi kippari on kansainvälisen tason puolustaja Niklas Friman.

Vaikka Palveella ei lisäkirjaimia pelipaidassaan olekaan, on hän merkittävä osa yhtälössä, josta Ilves-kollektiivi yrittää löytää ratkaisua ja keinot riittävään henkiseen kapasiteettiin Suomen mestaruutta silmällä pitäen.

1:11 Palve tarjoili Les Lancasterille namupassin torstaina Lukkoa vastaan

Palveen on näytettävä tällä kaudella jopa ennennäkemätöntä kypsyyttä. Kolmen ensimmäisen ottelun pistesaldo (1+5=6) on loistava sisääntulo, joka on kuitenkin vain osa sitä vastuureppua, jota mestaruuteen tähtäävän joukkueen kärkisentteri selässään kantaa.

Kliseisesti huomio ja mielenkiinto kiinnittyy syksyn edetessä siihen, mikä on Palveen hyvän ja huonon illan ero. Runkosarjan pistesaldon voi tässä vaiheessa lyödä 50 pojon tuntumaan, mutta samalla taustalla on oltava käynnissä kasvutarina voittavaksi pelaajaksi. Pelaajaksi, jota Ilveksen ykkössentterin paikalla ei ole lähihistoriassa nähty.

Yksittäisen pelaajan ohipelit eivät lähtökohtaisesti ole harvinaisuus, mutta Palveen tietoisesti ottamassa roolissa "Kisapuiston tiistait" on saatava täysin nolliin. Oula Palve on Ilveksen ykköshyökkääjän roolissa siksi, että hänen tehtävänsä on johdattaa joukkue Suomen mestaruuteen lähes 40 vuoden tauon jälkeen.