Uutta tietoa Pompeijin uhreista – kaikki ei olekaan niin kuin on luultu

Eräässä kuuluisassa kipsivalukokonaisuudessa on portaiden alta suojaa hakenut nelihenkinen perhe. Tai näin on tähän asti luultu. Nyt DNA-testit ovat kuitenkin paljastaneet aivan erilaisen tilanteen: Perheen äitinä pidetty hahmo onkin nimittäin paljastunut mieheksi. Aiheesta uutisoi The Guardian.