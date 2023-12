Näitä tauteja on nyt runsaasti liikkeellä – THL muistuttaa tärkeästä seikasta jouluna: "Itse kukin voi näin suojata etenkin riskiryhmiin kuuluvia"

THL muistuttaa tiedotteessaan , että hengitystienfektioita aiheuttavia viruksia on tällä hetkellä runsaasti liikkeellä Suomessa.

Influenssaepidemia on jo alkanut, ja RSV-epidemia on käynnistymässä. Koronaakin on edelleen liikkeellä, vaikka syksyn huippu onkin jo ohitettu.