TTK-tuomari Helena Ahti Hallberg kertoi, että tässä kohtaa kautta tuomaristo kiinnittää huomiota tiettyihin kehitysaskeliin.

Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailun neljäs livelähetys on takana ja ensi viikolla parit tanssivat tanssiaisillan teeman mukaisesti vakiotansseja, joita ovat intensiivinen tango, liitelevä hidas valssi, elegantti wieninvalssi, sulava foxtrot sekä vikkelä quickstep.

Tuomariston vaatimustaso nousee kilpailun loppua kohden ja tiukempaa otetta nähtiin jo neljännessä livelähetyksessä.

Tuomari Helena Ahti-Hallberg kertoi MTV Uutisille neljännen livelähetyksen jälkeen, että ensi sunnuntaina 5. lokakuuta kilpailijoilta odotetaan kehitystä monessakin asiassa.

– Vakiotansseissa tanssiasento on sellainen, mikä täytyy olla kunnossa tai ainakin menossa parempaan suuntaan. Nyt kun ollaan näin pitkällä kautta, niin sellaiset rytmivirheet alkavat olla jo aika anteeksiantamattomia. Vakiotansseissa on myös hirveän tärkeää se oikea jalkatekniikka, koska nousut ja laskut eivät toteudu, jos ottaa virheaskeleen. Eli ensi sunnuntaina olemme tarkkoina jalkatekniikan suhteen, Ahti-Hallberg kertoi.