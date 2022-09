Näitä lisälämmittimiä hankittu nyt "poikkeuksellisen paljon" – Tukes varoittaa huolimattomasta käytöstä: "Voi aiheuttaa jopa kuoleman"

Moni kaasulämmitin kuluttaa lisäksi paljon happea, joten sellaisen laitteen käyttäminen liian pienissä tiloissa voi aiheuttaa vakavan vaaran. Sisätiloihinkin suunnitellut lämmittimet on tarkoitettu usein vain väliaikaisesti käytettäviksi, ja käyttöohjeissa mainitaan pienin sallittu käyttötila. Kaasulämmittimiä ei saa myöskään käyttää nukkuessa.

Ylitarkastaja Jyri Pekkanen muistuttaa tiedotteessa, että Suomessa saa myydä vain Suomen käyttöolosuhteisiin suunniteltuja ja CE-merkittyjä kaasulaitteita, joiden laiteluokkamerkintä on I2H, I3B/P tai II2H3B/P.

– Suomessa käytettävä kaasulaite on suunniteltu toimimaan turvallisesti 30 millibaarin paineella. Ulkomailla myytävät kaasulaitteet on usein suunniteltu toimimaan eri paineella ja toisenlaisissa käyttöolosuhteissa, eikä niiden käyttäminen Suomessa ole välttämättä turvallista, Pekkanen varoittaa ja painottaa, että käyttöohjeen lukeminen ja noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää.