Näitä ehkäisypillereitä et välttämättä saa nyt apteekista – saatavuushäiriöitä yli 600 lääkkeellä

– 6 x 28 tabletin pakkauskokoa on tulossa lisää apteekkeihimme ja verkkoapteekkiin lähipäivinä. Muita pakkauskokoja on tukun arvion mukaan tulossa ensi viikolla, kertoo Yliopiston Apteekin farmaseuttinen johtaja Kati Vuorikallas.

– Mikäli ehkäisyvalmisteelle on tarvetta jo tämän viikon aikana, voidaan Cerazette korvata toisella valmisteella, mutta tähän tarvitaan lääkäriltä erillinen resepti. Saatavilla on useita vastaavia valmisteita.

Lääkkeiden saatavuushäiriöt yleistyneet viime vuosina

Saatavuushäiriöhaku -sivustolla voit tarkistaa, kuuluuko käyttämäsi lääke niiden lääkkeiden joukkoon, joiden saatavuudessa on ongelmia ja milloin lääkettä on arvioiden mukaan saatavilla jälleen.

Yliopiston apteekista kerrotaan, että Ozempic-lääkettä on arvioitu saapuvan tukusta tällä viikolla 0,5 milligramman ja 1 milligramman vahvuisina tällä viikolla, mutta edelleenkin tilausmääriä on rajoitettu. 0,25 milligramman vahvuista Ozempicia on arvioitu saapuvan viikolla 13.

– Nyt koko EU:ssa on ollut kapasiteettihaasteita useammissakin lääkeryhmissä, kun aiempien covid-19-rajoitusvuosien jälkeen on palattu normaaliin. Tämän vuoksi tiettyjen lääkkeiden, kuten esimerkiksi mikrobilääkkeiden kulutus on lisääntynyt, eikä tuotantoa saada lisättyä vastaavasti. Sama näkyy myös muissa lääkeryhmissä. Tuotanto on suunniteltu pitkiksi ajoiksi eteenpäin, eikä ylimääräistä kapasiteettia ole saatavilla.