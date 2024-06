Naisten moukarissa jättipaukku: Maailman kärkinainen ulos olympialaisista – myös toinen iso nimi pihalle

Olympialaisiin selvittivät tiensä varmuudella Yhdysvaltojen mestaruuden voittanut Annette Echikunwoke (74,68) ja toiseksi finaalissa sijoittunut DeAnna Price (74,52). Kisan kolmonen Erin Reese (71,21) ei ole rikkonut olympiarajaa, joka on 74 metriä, mutta Reese on rankingin kautta tyrkyllä olympialaisiin.

Hurjia heittäjiä

Niin ikään olympialaisista karsiutunut Janee' Kassanavoid saavutti viime vuonna MM-hopeaa ja kaksi vuotta sitten MM-pronssia. Hän on tämän kauden maailmantilastossa neljäntenä juuri Pricen perässä tuloksella 75,99. Kassanavoidin ennätys on myös kova, tasan 78 metriä vuodelta 2022.

Naisten moukari on suomalaisittainkin kutkuttava laji. Silja Kosonen on saavuttanut edellisissä MM-kisoissa sijat 5 ja 7. Suomen ennätyksen 74,63 tällä kaudella heittäneellä Krista Tervolla on myös olympiaraja tehtynä. Rankingin kautta kisapaikassa on puolestaan kiinni Suvi Koskinen.