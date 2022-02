Aina uusia valloituksia, mutta ei tyydytystä – hyperseksuaalisuudessa ei ole kyse nautinnosta: "Täyttää koko elämän"

Hyperseksuaalisuus on tila, jossa ihminen menettää elämänsä hallinnan seksuaalisten halujensa vuoksi. – Hyperseksuaalisuuden määritelmä on, että se aiheuttaa kärsimystä ihmiselle itselleen. Ulkopuolelta ei voi sanoa, että kun nyt on noin paljon kumppaneita, se on hyperseksuaalisuutta, seksuaaliterapeutti Tanja Moring muistuttaa.