Tilat homovastaiselle saarnaajalle vuokraavan Vantaan kaupungin mukaan sen on julkisena tahona mahdollistettava uskonnonvapaus.

Homovastaisen kenialaissaarnaajan David Owuorin tapahtumien järjestäjätaho on vakuuttanut Vantaan kaupungille, että Owuor ei ota tapahtumissaan esille esimerkiksi homoutta.

Owuor vierailee joulukuussa Vantaalla Havukosken koululla. Tapahtumat järjestää Parannuksenteon ja Pyhyyden Palvelustyö Suomi ry, joka on osa Keniasta alkunsa saanutta maailmanlaajuista kristillistä liikettä.

Vantaan apulaiskaupunginjohtajan Riikka Åstrandin mukaan ohjelmasisällöstä ei ole tarkempia tietoja. Homovastaisuus ei kuitenkaan näy Åstrandin mukaan Owuorin tilaisuuksien markkinointimateriaalissa.

– Tiedän vain sen, että teemat eivät tule olemaan lainvastaisia tai ketään ihmisryhmiä syrjiviä. Se, miten tämä uskontokunta haluaa ohjelmassaan toimia, ei sinänsä ole kaupungin asia, Åstrand kertoo STT:lle.

Tapahtumia peruttu aiemmin

Owuor tuomitsee homouden useissa puheissaan, joita on julkaistu myös yhdistyksen verkkosivuilla suomeksi käännettyinä. Hän kutsuu homoutta muun muassa kuolettavaksi synniksi ja sanoo sen aiheuttaneen useita luonnonkatastrofeja.