Milloin plastiikkakirurgi voi kieltäytyä asiakkaan toiveista? Suomalaiskirurgi: "Silloin nostamme kädet pystyyn"

Kupilla on lähes 30 vuoden kokemus plastiikkakirurgiasta. Hän toimii KC Clinicin johtavana lääkärinä ja on toinen perustajista.

Osaamisen keskittäminen

Kotimaassa plastiikkakirurgiassa pyritään siihen, että jokainen kirurgi osaa suorittaa kaikki ne toimenpiteet, joita asiakkaille on tarjottu. Moni on kuitenkin keskittynyt johonkin tiettyyn erityiseen osa-alueeseen, esimerkiksi nenäleikkauksiin tai hiustensiirtoihin.

Sosiaalisen median aika

Nykyisin lähes jokaiseen älypuhelimeen on saatavilla kuvanmuokkaussovelluksia, joiden avulla ulkonäköä voidaan kohentaa käden käänteessä. Puhelinten kameroissa on myös silottavia ja kaunistavia ominaisuuksia. Sen takia sosiaalisen median kuvavirrassa voi herkästi mennä sekaisin siitä, mikä on aitoa ja mikä on kuvamanipulointia.