Espanjalainen koripalloseura Bisbal Bàsquet on tehnyt rikosilmoituksen naispelaajiensa salakuvaamisesta suihkussa, Marca raportoi.
La Bisbal d’Empordàssa sijaitsevan koripalloseura Bisbal Bàsquetin naispelaajat havahtuivat, että heitä oli salakuvattu ollessaan harjoitustilojen suihkussa. Puhelin pilkotti seinän takaa suihkujen yläpuolelta.
Pelaajat ryntäsivät ulos pelkät pyyhkeet yllään yrittäen saada tekijän kiinni. Häntä ei kuitenkaan onnistuttu tavoittamaan.
Poliisi jatkaa kuukausi tapahtuneen jälkeen tutkintaa, joka on ollut toistaiseksi tuloksetonta.
– Pidämme tapahtunutta äärimmäisen vakavana ja tuomitsemme jyrkästi kaiken toiminnan, joka loukkaa ihmisten yksityisyyttä, turvallisuutta ja ihmisarvoa, Espanjan neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaava seura kirjoitti tiedotteessaan.
Seura toi tapahtuneen ilmi Katalonian pormestarille ja pyysi hätäkokousta. Siihen osallistuivat pormestari Òscar Aparicio, liikunta-asioista vastaava valtuutettu Cesc Vidal sekä tasa-arvovaltuutettu Dolors Molina.
Seura pyysi myös La Bisbal d’Empordàn kaupunkia lisäämään sisäänkäynnin turvavalvontaa ja parantamaan suihkutilojen näkösuojaa.