Naiset sivelivät dopingia Ruotsissa – hälyttävä tulos paljastui

Testosteronia on historiallisesti testattu enemmän miehillä ja johtopäätöksiä on vedetty naisiin. Ruotsalaislehti Expressen raportoi kesällä esitellyn väitöskirjan osoittavan kuitenkin testosteronin lisäävän selkeästi naisten fyysistä suorituskykyä. Kestävyys kuntotestissä kasvoi yli kahdeksan prosenttia. Se on paljon erojen ollessa huipulla pieniä.