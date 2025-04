Harri Heliövaaran finaalivastustajalle dopingpanna

Tenniksen australialainen grand slam -voittaja Max Purcell on dopingrikkomuksen takia pelikiellossa ensi vuoden kesäkuulle asti. Tenniksen etiikkaa valvova elin ITIA kertoi, että Purcell, 27, on hyväksynyt 18 kuukauden mittaisen pannan, jota hän on jo väliaikaisesti kärsinyt joulukuulta lähtien.

Purcell oli saanut vitamiineja tiputuksessa eli suonensisäisessä hoidossa reilusti yli 100 millilitran sallitun rajan joulukuussa 2023. Purcellin saaman kilpailukiellon pituutta vähensi se, että Purcell teki auliisti yhteistyötä asiassa, ITIA kertoo.

Purcell voitti Wimbledonin nelinpelin Matt Ebdenin kanssa 2022 ja Yhdysvaltain avoimet Jordan Thompsonin kanssa 2024. Suomalaiset muistavat Purcellin varsinkin kesän 2024 Wimbledonin finaalista, jossa hän kärsi Thompsonin kanssa tappion Harri Heliövaaralle ja Henry Pattenille.

Purcellin tapaus on viimeisin rikkomus tennishuipulla. Naisten kaksinpelin entinen maailmanlistan ykkönen Iga Swiatek sai viime vuonna kuukauden pelikiellon, ja miesten kaksinpelin kärkimies Jannik Sinner on ollut poissa peleistä saatuaan helmikuussa kolmen kuukauden pannan. Sinner palaa pian pelikentille.