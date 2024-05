Kiinalaiset pääsivät pälkähästä – Matti Mattsson saattaa kohdata dopingista kärynneen ME-sensaation Pariisissa

Qin Haiyang on yksi niistä 23 kiinalaisesta uimarista, jotka antoivat urheilussa kiellettyä sydänlääke trimetatsidiinia sisältäneen dopingtestinäytteen Shijiazhuangissa vuodenvaihteessa 2020–2021 pidetyissä kisoissa.

New York Times ja saksalainen ARD paljastivat huhtikuussa, että kaikkien uimarien annettiin jatkaa kilpailemista eikä Kiinan antidopingtoimikunta asettanut heitä väliaikaiseen kilpailukieltoon tutkinnan ajaksi, kuten sääntöjen mukaan olisi pitänyt. Wada olisi voinut valittaa Kiinan antidopingtoimikunnan päätöksestä Urheilun kansainvälisen välitystuomioistuimeen Casiin, muttei tehnyt niin.

Ensimmäinen argumentti on merkityksetön. Jälkimmäinen on niin erikoinen, että se herättää lisäkysymyksiä. Kiinalaisselvityksen mukaan uimarien käyttämän hotellin ravintolan keittiön keittolevyn yläpuolisesta ilmastointilaitteesta, maustesäiliöstä ja viemäristä olisi nimittäin löydetty pieniä jäämiä trimetatsidiinia.

Sitä kiinalaiset eivät selvittäneet, kuka ravintolassa työskennellyt henkilö olisi käyttänyt tätä reseptilääkettä, joka on saatavilla vain pillereinä. Eikä sitä, miten sydänvaivaisen keittiötyöntekijän nielemästä tabletista trimetatsidiinia olisi päätynyt uimareiden ruokaan. ARD:n tekemissä kokeissa selvisi, ettei trimetatsidiinitabletista irronnut partikkeleita, vaikka se olisi pudotettu korkealta tai sitä olisi hierottu käsissä.

"Tosi iso haaste järjestelmälle"

Nykyinen globaali dopingvalvonta perustuu Wadan globaaleihin sääntöihin, mutta sääntöjä panevat toimeen paikalliset toimijat ja kansainväliset lajiliitot. Viime vuosikymmenellä nähtiin, mitä voi tapahtua, kun autoritaarinen valtio pitää huippu-urheilumenestystä niin tärkeänä, että se on valmis järjestelmälliseen dopingin käyttöön. Venäjällä paljastui valtiojohtoinen dopingjärjestelmä.

New York Timesin ja ARD:n uutisista ilmenee, että Shijiazhuangissa vuodenvaihteessa 2020–2021 testatuista 39 kiinalaisuimarista 23 kärysi trimetatsidiinista. Näin suuri osuus antaa aiheen epäillä laajamittaista dopingin käyttöä, jollaista Kiinan uinnista paljastui jo 1990-luvulla.

– Järjestelmä perustuu siihen, että kaikki valtiot ovat sitoutuneet puhtaan urheilun edistämiseen. Jos ja kun löytyy valtioita, jotka eivät sitoudu tähän, se on tosi iso haaste tälle järjestelmälle. Tosin Venäjällä paljastuneen valtiojohtoisen dopingin myötä säännöstöä on kehitetty, Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin pääsihteeri Teemu Japisson sanoo.

Yksi suuri kysymys on, miksi Wada näyttää toimineen tehottomasti kiinalaisuimarien tapauksessa. Wada on hyväksynyt kiinalaisten selitykset ja jopa tulkinnut, että positiivisten testitulosten suuri määrä tukisi teoriaa hotelliravintolan kautta tapahtuneesta altistumisesta.

"Operatiivisen toiminnan pitää olla riippumatonta"

Lukuisia merkittäviä dopingtapauksia selvitysmiehenä tutkinut kanadalainen juristi Richard McLaren on julkisesti esittänyt, että Wadan hallintomalli pitäisi uudistaa, koska se ei hänen mielestään toimi. Valtioiden edustajat eivät välttämättä ole syvällisesti perehtyneitä urheiluun ja antidopingtyöhön, kun taas Kansainvälinen olympiakomitea KOK ei ole nykyisen puheenjohtajansa Thomas Bachin kaudella kyennyt vetämään tiukkaa linjaa suhteessa Venäjään – olipa kyse sitten Venäjän dopingista tai Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

– Toisaalta on aivan välttämätöntä, että urheiluliike on sitoutunut dopingvalvontaan. Urheiluliike ja valtiot ovat luontevia rahoittajia, eikä vaihtoehtoisten hallinto- ja rahoitusrakenteiden löytäminen ole helppoa. Rahoituksen pitää olla täysin avointa ja riittävän pitkäjänteistä. Wadan operatiivisen toiminnan pitää olla täysin riippumatonta, hän sanoo.

Ulkopuolinen selvityshenkilö tutkii

Japisson muistuttaa, että Wadan säännöstöä kehitetään jatkuvasti. Wada on myös pystynyt reagoimaan esimerkiksi Venäjän systemaattiseen dopingiin, vaikka se tapahtuikin aluksi hitaasti.

– Perusrakenne on hyvä, mutta haasteitakin on.

– Kun mukana on melkein 200 maata, on erilaisia käytäntöjä, kulttuureja ja resursseja. Kuinka paljon testataan, vaihtelee kauhean paljon, mutta Wada tekee siinäkin hyvää työtä ja valvoo antidopingtoimistoja. Niihin tehdään auditointeja ja valvontaa on jokaisessa toiminta-alueessa, Japisson sanoo.