Polkupyörää taluttanut jalankulkija menehtyi Joensuussa, kun henkilöauto törmäsi häneen suojatiellä. Poliisi etsii mustaa BMW Coupe -autoa, jossa on punertavat vanteet.
Joensuussa Kuurnankadulla tapahtui torstaiaamuna noin kello 9 vakava liikenneonnettomuus, jossa henkilöauto törmäsi suojatietä ylittäneeseen, polkupyörää taluttaneeseen jalankulkijaan Kaltimontien liikennevaloristeyksessä.
Henkilöauto oli tullut Kajaanintien suunnasta ja törmännyt kulkusuunnassaan oikealta tulleeseen jalankulkijaan.
Silminnäkijöiden mukaan henkilöauton kuljettaja ajoi huomattavaa ylinopeutta ja ohitti punaiset liikennevalot. Tapahtumapaikalla on 40 kilometrin tuntinopeusrajoitus.
Jalankulkija menehtyi välittömästi tapahtumapaikalle. Henkilöauton kuljettaja poistui paikalta Wahlforssinkadun suuntaan.
Poliisi pyytää havaintoja mustasta BMW Coupe -mallisesta henkilöautosta, jossa on punertavat vanteet, sekä kyseisen auton kuljettajasta. Havainnot pyydetään ilmoittamaan puhelimitse numeroon 029 5415 232 tai sähköpostitse ita-suomi.vihjeet@poliisi.fi.
Poliisi kehottaa henkilöauton kuljettajaa ilmoittautumaan viranomaisille.
Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja liikennepaosta tieliikenteessä. Tapahtumaa tutkivat poliisi ja onnettomuustutkintalautakunta.