Näinkö rintaliivit kuuluisikin pukea? Liivivalmistajalta ohje oikeasta tavasta

– On olemassa oikea tapa pukea rintaliivit, Upbra-yhtiö kirjoittaa nettisivullaan .

Ei saa kääntää eteen

Somessa on toki aiemminkin kiistelty oikeaoppisesta pukemistyylistä . Upbran mukaan liivejä ei koskaan tule kiepauttaa eteen kiinnitettäväksi.

– Rintaliivit pitäisi aina kiinnittää takana, jotta et kierrä ja pilaa liivien mallia.

Yhtiön mukaan liivit saa tehokkaimmin kiinni niin, että kumartuu hieman eteenpäin kiinnittäessään niitä selän takana. Kun liivit on saanut kiinni, rinnat kannattaa asetella kuppeihin käsin.

Tyylillä on nimikin: Swoop and Scoop, suomeksi jotakuinkin "syöksy ja kauhaise". Ideana on pitää toisella kädellä kiinni liiveistä ja kauhaista toisella rinta paikalleen niin, että se istuu kupissa kauniisti.