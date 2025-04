Raskaansarjan jätti kävi käsiksi toiseen mestariin: "Heikkoutta"

Nyrkkeilyn raskaansarjan WBA-, WBC- ja WBO-liittojen maailmanmestarin Oleksandr Usykin ja hänen seuraavan vastustajansa, IBF-liiton maailmanmestarin Daniel Dubois’n välisen ottelun promootiotapahtumassa kuohui.

Usyk ja Dubois kohtaavat toisensa MM-titteliottelussa 19. heinäkuuta Lontoossa Wembleyllä.

Tunteet kävivät kaksikon välillä kuumina jo ottelun promootiotapahtumassa, kun Dubois tönäisi Usykia voimalla rinnasta. Turvamiehet hyppäsivät välittömästi kaksikon väliin estääkseen tilanteen eskaloitumisen.

Ukrainalaismestari Usyk ei kuitenkaan ollut tilanteesta millänsäkään, ja nauroi vastustajansa horjutusyritykselle.

Dubois ja Usyk ovat kohdanneet toisensa jo kertaalleen. Kaksi vuotta sitten Usyk otti yhdeksännessä erässä tyrmäysvoiton britti-iskijästä.

Usyk suhtautuu edellisestä voitostaan huolimatta nöyrästi tulevaan koitokseen.

– Hän voitti IBF-mestaruusvyön ja on voittanut kolme hyvää ottelijaa. Hän on maailmanmestari sekä kova ja vaarallinen mies, Usyk kuvailee BBC:lle.

Usyk kuitenkin huomauttaa, että kaksikon hiljattainen yhteenotto paljasti ukrainalaiselle tärkeän asian vastustajastaan.

– Hän ei ole muuttunut henkisesti. Tuo tönäisy osoitti heikkoutta.

Dubois perusteli itse tönäisyään erikoisella tavalla.

– Se on uusi minä. Pelkoa siitä, että käyttäytyisin jollain tietyllä tavalla, ei enää ole. Nyt minun täytyy vain tehdä se, mitä minun on tehtävä. Tämä on nyrkkeilyä, Dubois sanoo.